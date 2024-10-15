رامى سعيد: أتمنى تتويج الأهلي بكأس السوبر وإمام عاشور لم يقدم ربع إمكانياته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - كشف رامى سعيد لاعب النادي الأهلى والمقاولون العرب ومنتخب مصر الأسبق أن انتماءه للقلعة الحمراء منذ الصغر ويتمنى تتويج الفريق الأحمر ببطولة كاس السوبر المحلى القادم ومصالحة اللاعبين للجماهير عقب خسارة السوبر الأفريقى أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك.

أمام عاشور لم يظهر ربع إمكانياته مع الزمالك

وأوضح رامى سعيد خلال تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أتمنى أن يظهر أمام عاشور بشكل جيد مع فريق الأهلى خلال الفترة المقبلة حيث ان اللاعب لم يقدم ربع مستواه المعروف أثناء اللعب فى نادى الزمالك ".

وصول منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم أمر طبيعى

وأشار رامى سعيد " منتخب مصر قادر على الفوز أمام موريتانيا فى مواجهة اليوم وحسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 وهذا الأمر طبيعى والعودة مرة اخرى لحصد اللقب الغائب منذ سنوات ".

وأختتم رامى سعيد حديثه " أعمل حاليا بقطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب حيث أتولى تدريب فريق مواليد 2007 وهناك بعض المواهب التى سوف تظهر مع الفريق الأول ومنتخب مصر للناشئين الفترة المقبلة ".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلي بطولة كأس السوبر المصري التي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في الفترة بين يوم 20 إلي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في دولة الإمارات.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري

ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

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