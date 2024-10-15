الرياضة - 01:14 - مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - بث مباشر مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم اليوم.. يترقب عشاق الكرة العربية والعراقية المواجهة المرتقبة والقوية بين العراق وكوريا الجنوبية اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2024، على ملعب ستاد «كأس العالم سول» معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا لبطولة كأس العالم 2026.

مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم بث مباشر

وتبرز مواجهة المنتخب العراقي وصيف المجموعة أمام مضيفه الكوري الجنوبي المتصدر على رأس المواجهات، في قمة واعدة ستحدد نتيجتها من سينفرد بالصدارة.

ويأمل المنتخب العراقي بقيادة مدربه الإسباني خيسوس كاساس مواصلة مساره الإيجابي والعودة بنتيجة مرضية تبقي الباب مشرعا أمام فرصة الحصول على البطاقة المونديالية المباشرة.

أما المنتخب الكوري الجنوبي فسيكون هاجسه الوصول لثالث انتصاراته وتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين.

بث مباشر مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر لـ مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الإثنين والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا لبطولة كأس العالم 2026. حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا (2:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب سول بكوريا الجنوبية.