قبل مباراة موريتانيا، نتائج منتخب مصر في غياب محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - يغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن مواجهة منتخب موريتانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا - المغرب 2025.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قرر إراحة محمد صلاح من اللقاء الذي سيقام على ملعب نجيل صناعي، وفي ظل تحقيق الفراعنة 3 انتصارات بالعلامة الكاملة وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط ووضع قدم في كأس أمم أفريقيا 2025.

نتائج منتخب مصر في غياب محمد

محمد صلاح ظهر لأول مرة لأول مرة بقميص المنتخب الأول في لقاء ضد سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011.

وبدايات صلاح مع الفراعنة لم تشهد غيابه كثيرا في ظل اعتماد المدير الفني الأسبق، الأمريكي بوب برادلي، عليه بصفة كبيرة.

فقد غاب محمد صلاح عن ودية البرازيل يوم 14 نوفمبر 2011 والتي أقيمت في قطر، وهي أول مباراة للمنتخب المصري تحت قيادة برادلي، وخسر الفراعنة بثنائية دون رد.

وغاب نجم ليفربول الحالي عن 3 وديات في أبريل 2012 لارتباطه بخوض كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وفاز وقتها منتخب مصر الأول على حساب نيجيريا 3-2 وعلى موريتانيا 3-0، كما تعادل مع العراق سلبيا.

ثم غاب محمد صلاح عن ودية عمان يوم 15 أغسطس 2012، والتي انتهت 1-1، ثم غاب عن وديتي غانا وكوت ديفوار في يناير 2013 وخسرهما الفراعنة 0-3 و2-4.

كما غاب صلاح عن ودية قطر في مارس 2013 وخسرها الفراعنة 1-3، ثم ودية بوتسوانا في يونيو من العام نفسه وانتهت 1-1.

غيابات محمد صلاح في عهد كوبر

أما في عهد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، فقد غاب محمد صلاح عن منتخب مصر في الفوز الودي على مالاوي 2-1 يوم 8 يونيو 2015.

وكانت أول مواجهة رسمية يغيب عنها صلاح أمام تشاد في تصفيات كأس العالم 2018 يومي 14 و17 نوفمبر 2015 وخسر الفراعنة ذهابا في تشاد 0-1 ثم فازوا إيابا 0-4.

وخاض منتخب مصر دورة ودية في يناير 2016، ثم ودية ضد بوركينا فاسو في فبراير من نفس العام في غياب محمد صلاح، وفاز الفراعنة على ليبيا وبوركينا بنتيجة واحدة 2-0 وخسر أمام الأردن بهدف نظيف.

كما غاب صلاح عن ودية غينيا يوم 30 أغسطس 2016 وانتهت 1-1، بينما جلس على مقاعد البدلاء في ودية توجو يوم 28 مارس 2017 وفاز بها الفراعنة 3-0.

وبعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018، غاب محمد صلاح عن مواجهة غانا (1-1) الأخيرة بالتصفيات المونديالية، ثم لم يشارك صلاح في ودية اليونان التي انتهت بخسارة مصر بهدف دون رد.

كما غاب عن ودية الكويت (1-1)، وأيضا أمام كولومبيا (0-0)، وودية بلجيكا التي خسرها الفراعنة 0-3.

ويبقى اللقاء الأبرز الذي غاب عنه محمد صلاح ضد أوروجواي ببطولة كأس العالم 2018 بسبب الإصابة وخسر الفراعنة بهدف نظيف.

غيابات عديدة لصلاح مع أجيري وكيروش وحسام البدري

بعد رحيل كوبر عن تدريب منتخب مصر، غاب صلاح بنسبة أكبر عن الفراعنة.

في عهد المدرب المكسيكي خافيير أجيري، غاب صلاح عن مباراتي سوازيلاند والنيجر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 وفاز الفراعنة 2-0 على سوازيلاند وتعادل مع النيجر 1-1.

وغاب أيضا عن ودية نيجيريا في مارس 2019 وخسرها الفراعنة بهدف نظيف، بجانب ودية تنزانيا التي فاز بها منتخب مصر بهدف نظيف.

وابتعد صلاح عن 6 مباريات في عهد حسام البدري من بينها ودية بوتسوانا وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف، بجانب 4 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2021 وفاز خلالها المنتخب المصري على توجو مرتين وتعادل مع كينيا وجزر القمر.

كما غاب عن لقاء أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 التي فاز بها الفراعنة 1-0.

وفي عهد البرتغالي كارلوس كيروش المدرب الأسبق للفراعنة، غاب صلاح عن ودية ليبيريا التي انتهت بفوز مصر 2-0، بجانب بطولة كأس العرب لإقامتها خارج الأجندة الدولية.

وغاب صلاح عن مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 وخسرها الفراعنة 0-2 تحت قيادة المدرب الراحل إيهاب جلال. كما غاب عن الخسارة الودية من كوريا الجنوبية 1-4.

وغاب أيضا عن الفوز الودي أمام ليبيريا 3-0 في بداية عهد المدرب روي كلمتكريا.

ولم يشارك محمد صلاح في ودية جنوب السودان التي فاز بها الفراعنة 3-0، بجانب مباراة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي حسمها منتخب مصر 1-0.

وغاب نجم ليفربول عن مواجهة كاب فيردي (2-2) بدور المجموعات، في كأس الأمم الأفريقية 2023، وأمام الكونغو الديمقراطية بثمن النهائي ودع البطولة بضربات الترجيح.

ومع المدرب الحالي حسام حسن غاب صلاح عن الفوز الودي أمام نيوزيلندا في معسكر مارس الماضي، كما خسر أمام كرواتيا وديا 2-4.

إجمالي غيابات محمد صلاح عن منتخب مصر

وإجمالًا فقد غاب محمد صلاح عن 43 مباراة بين رسمية وودية، وخلالها فاز الفراعنة 15 مرة بجانب 13 هزيمة و14 تعادل.

وغاب صلاح عن 15 مواجهة رسمية خسر خلالها منتخب مصر 3 مرات وتعادل 5 وفاز 6.

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