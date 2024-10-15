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تدريبات تأهيلية لـ دونجا في مران الزمالك - أخبار كلمتك

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تدريبات تأهيلية لـ دونجا في مران الزمالك - أخبار كلمتك

تدريبات تأهيلية لـ دونجا في مران الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - خاض نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران الأبيض، الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وأدى "دونجا" تدريبات علاجية وتأهيلية في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.


وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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