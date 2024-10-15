للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

بيراميدز ينهي إجراءات سفر لاعبيه إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بيراميدز ينهي إجراءات سفر لاعبيه إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري - أخبار كلمتك

بيراميدز ينهي إجراءات سفر لاعبيه إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - أنهى مسئولو نادي بيراميدز إجراءات سفر لاعبيه الي دولة الامارات للمشاركة بالسوبر المصري بمشاركة اربع فرق هي الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز في الفترة من 20 الي 24 اكتوبر الجاري.

ويسافر فريق بيراميدز الى دولة الامارات مساء الخميس القادم الموافق  17 اكتوبر الجاري.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا مساء الاحد الماضي.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات غدا الأربعاء، بملعب النادي، على أن يختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض بطولة السوبر المصري.

 

وخاض بيراميدز معسكرا مغلقا بتركيا تحضيرا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 4 أكتوبر واستمر حتى يوم 13 أكتوبر الجاري، وخاض خلاله مباراتين وديتين.
وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نادي ينيل أنطاليا التركي بنتيجة ١٨-٠ في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

وسجل أهداف بيراميدز في الشوط الأول، صديق إيجولا "٤ أهداف"، ومروان حمدي "٤ أهداف"، ومحمد رضا بوبو "هدفين"، وعبد الرحمن مجدي "هدف" ورمضان صبحي "هدف"، فيما أضاع كريم حافظ ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهداف، دودو الجباس "هدفين"، ويوسف أسامة نبيه "هدفين"، أحمد عاطف قطة "هدف"، يوسف أوباما "هدف".
 

وخسر نادي بيراميدز أمام مضيفه نادي كونيا سبور التركي بهدف دون مقابل في لقاء استمر لمدة ساعتين، بعدما أقيم على شوطين كل منهما ٦٠ دقيقة، في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري


مباراة الزمالك وبيراميدز تقام فى الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري


ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق