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كاف يوضح أسباب إحالة أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا إلى لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

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كاف يوضح أسباب إحالة أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا إلى لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

كاف يوضح أسباب إحالة أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا إلى لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:24 مساءً -  كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، في تصريحات خاصة لموقع (winwin) عن الأسباب التي دعت "كاف" إلى إحالة ملف مباراة ليبيا ونيجيريا للجنة الانضباط بشكل عاجل.

يأتي ذلك تعقيبًا على الأحداث التي حدثت قبل 24 ساعة من المباراة التي كان من المفترض أن تُقام في اليوم الثلاثاء إطار لقاءات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم في المغرب 2025.

 

أزمة منتخب نيجيريا ومغادرة ليبيا 

 كان لقاء منتخبي ليبيا ونيجيريا مقررًا إقامته، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، في الجولة الرابعة من تصفيات "الكان"، ولكن هذا الأمر لم يحدث بعدما هدد تروست إيكونغ قائد المنتخب النيجيري بالانسحاب من المواجهة، ليتخذ بعدها الاتحاد النيجيري قرارًا، أمس الإثنين، بمغادرة الأراضي الليبية وعدم لعب المباراة.

وحدثت أزمة مباراة منتخب ليبيا ونيجيريا بعد أيام قليلة فقط من تعرض المنتخب الليبي للسيناريو نفسه في مباراة الذهاب أمام نظيره النيجيري، والتي انتهت يوم 11 أكتوبر الماضي بفوز هذا الأخير بهدف من دون رد في الجولة الثالثة من التصفيات، وعانى فيها الليبيون من سوء استقبال جعلهم يفترشون الأرض في مطار لاجوس، مع صعوبة في التنقل بالحافلة، وغيرها من المعوقات الأخرى.

 

سبب تحويل الأزمة للجنة الانضباط 

المصدر قال إن التقارير والملابسات التي قدمها مراقب المباراة الصومالي أمير عبد الحسن عن ظروف استضافة المنتخب النيجيري، تطرق إلى رفض توجه بعثة الفريق الزائر إلى مدينة بنغازي، على الرغم من حصولهم على إذن الدخول إلى ليبيا من السلطات المحلية، بعدما أجبرهم خطأ فني في مطار بنينا على الهبوط في مطار الأبرق، حيث ظلت البعثة عالقة هناك لأكثر من 13 ساعة، بسبب توقف منظومة الجوازات بالمطار.

وأوضح أن المعطيات السابقة كانت جميعها كافية لإصدار قرار من الكاف بإحالة أزمة منتخب نيجيريا، الذي علقت بعثته بمطار الأبرق في ليبيا، إلى لجنة الانضباط في الكاف للتحقيق فيها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال المصدر إن تقرير المراقب الصومالي تناول نتائج الاتصالات مع السلطات الليبية والنيجيرية بعد أن تم إبلاغه بأن المنتخب النيجيري لكرة القدم وجهازه الفني تقطعت بهم السبل في ظروف مزعجة لعدة ساعات في المطار الذي زُعم أن السلطات الليبية أمرتهم بالهبوط فيه بعد تحويل المسار من بني غازي إلى مطار الأبرق.

على الجانب الآخر أضاف المصدر من الاتحاد الأفريقي، أن المنسق الأمني الجزائري رشيد مجيبة حاول إيجاد حلول بين الجانب النيجيري والجانب الليبي، لكن لم تجد أي صدى، ليقرر "كاف" بعد عدة اتصالات إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط للتحقيق وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب ضد أي انتهاكات للوائح وأنظمة الهيئة القارية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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