الرياضة - 12:09 - موعد مباراة منتخب مصر اليوم ضد موريتانيا والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - سيكون منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع مهمة جديدة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، اليوم، وذلك عندما يحل ضيفًا على نظيره منتخب موريتانيا في نواكشوط.

وكانت منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن قد تغلب على منتخب موريتانيا بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثالثة، ليغرد منتخبنا الوطني منفردًا في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم أمام منتخب موريتانيا بحثًا عن الفوز الرابع على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، ويحتاج الفراعنة إلى نقطة واحدة من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

ويغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسي عن منتخب مصر في مباراة اليوم أمام منتخب موريتانيا، وذلك بقرار من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن.

متى موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا اليوم الثلاثاء؟

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشط.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات إفريقيا؟

تنقل مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الرابعة عبر مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3، ويعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي على اللقاء.

تشكيل مصر المتوقع ضد موريتانيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد عيد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، عمر مرموش.