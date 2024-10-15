للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 12:09 - موعد مباراة منتخب مصر اليوم ضد موريتانيا والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:09 - موعد مباراة منتخب مصر اليوم ضد موريتانيا والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - موعد مباراة منتخب مصر اليوم ضد موريتانيا والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - سيكون منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع مهمة جديدة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، اليوم، وذلك عندما يحل ضيفًا على نظيره منتخب موريتانيا في نواكشوط.

وكانت منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن قد تغلب على منتخب موريتانيا بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثالثة، ليغرد منتخبنا الوطني منفردًا في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم أمام منتخب موريتانيا بحثًا عن الفوز الرابع على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، ويحتاج الفراعنة إلى نقطة واحدة من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

منتخب مصر

ويغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسي عن منتخب مصر في مباراة اليوم أمام منتخب موريتانيا، وذلك بقرار من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن.

متى موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا اليوم الثلاثاء؟

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشط.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات إفريقيا؟

تنقل مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الرابعة عبر مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3، ويعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي على اللقاء.

منتخب مصر

تشكيل مصر المتوقع ضد موريتانيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد عيد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، عمر مرموش.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق