الرياضة - 12:09 - جوميز يحفز لاعبي الزمالك قبل كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات عقب ودية زد الأخيرة.

وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين، و المدرب على توجيه عدة رسائل تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريب.

وقال جوميز للاعبين: "الزمالك يستعد لبطولة جديدة وعلينا أن نكون في قمة التركيز خلال هذه الفترة من أجل تحقيق لقب جديد".

وتابع المدير الفني حديثه للاعبين قائلاً: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح وبمجهودهم نصبح أفضل يوماً بعد الأخر، وأنتم من أثبتم للجماهير قدرة الفريق على تحقيق البطولات".

وشرح جوميز العديد من التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.