الرياضة - 12:09 - الزمالك يكشف آخر تطورات حالة مصطفى الزناري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - خضع مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج علاجي وتأهيلي على هامش تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وأدى الزناري تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب قبل التوجه لصالة الجيمانيزيوم لاستكمال البرنامج العلاجي الذي يخضع له..

ويؤدي المدافع برنامجاً تأهيلياً خاصاً في ظل معاناته من الإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.