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الرياضة - 12:09 - تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادًا لكأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:09 - تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادًا لكأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:09 - تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادًا لكأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - قاد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة لحراس المرمى خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

واستعان فيسنتي ببعض الأدوات التدريبية الحديثة التي تهدف لزيادة سرعة رد فعل الحراس وتطوير الأداء، بجانب التدريبات الفنية الطبيعية في مران اليوم.

وشارك في تدريبات الحراس الثلاثي محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، في ظل تواجد محمد عواد مع منتخب مصر استعداداً لمواجهة موريتانيا.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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