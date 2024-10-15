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مانشستر يونايتد يسعى لضم 3 صفقات من بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

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مانشستر يونايتد يسعى لضم 3 صفقات من بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يسعى لضم 3 صفقات من بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:08 مساءً -  يستهدف نادي مانشستر يونايتد الحصول على خدمات 3 لاعبين من صفوف بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي.

ثلاثي بايرن ميونخ على رادار مانشستر يونايتد 

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع ليروي ساني، وليون جوريتسكا، وألفونسو ديفيز سواء في يناير المقبل أو بنهاية الموسم.

وكان النادي الإنجليزي قد تعاقد في الصيف الماضي مع ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي من البافاري أيضا نظير 60 مليون جنيه إسترليني.

ويراقب الشياطين الحمر وضع الثلاثي، حيث يدرك أن ساني بعد خضوعه لجراحة في الفخذ عقب يورو 2024، لم يظهر كثيرًا مع بايرن ميونخ هذا الموسم.

 

ورغم قلة مشاركاته هذا الموسم، إلا أن ساني ما يزال يحظى بتقدير كبير في أولد ترافورد، خصوصا بفضل تألقه مع مانشستر سيتي بين عامي 2016 و2020.

وأشارت إلى أن مشاركة جوريتسكا في المباريات تراجعت بشدة أيضا تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

وأوضحت أن الدولي الألماني إذا استمر في الخروج من حسابات المدرب البلجيكي، فقد يفكر في الانتقال إلى نادٍ آخر.

ويأمل مانشستر يونايتد أن ينجح في إقناع ألفونسو ديفيز بالانتقال مجانا إلى "أولد ترافورد" عقب انتهاء عقده، رغم أن ريال مدريد ما يزال الطرف المفضل حتى الآن.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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