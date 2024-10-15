برنامج تأهيلي لـ الزناري في الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - خضع مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج علاجي وتأهيلي على هامش تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وأدى الزناري تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب قبل التوجه لصالة الجيمانيزيوم لاستكمال البرنامج العلاجي الذي يخضع له.

ويؤدي مدافع الزمالك برنامجًا تأهيليًا خاصًا في ظل معاناته من الإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية..

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الاثنين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.