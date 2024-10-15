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كواليس جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم - أخبار كلمتك

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كواليس جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم - أخبار كلمتك

كواليس جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:08 مساءً -  استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات عقب ودية زد الأخيرة.
وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين، وحرص المدرب على توجيه عدة رسائل تحفيزية للاعبين قبل انطلاق التدريب.
 

وقال جوميز للاعبين: "الزمالك يستعد لبطولة جديدة وعلينا أن نكون في قمة التركيز خلال هذه الفترة من أجل تحقيق لقب جديد".
وتابع المدير الفني حديثه للاعبين قائلًا: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح وبمجهودهم نصبح أفضل يومًا بعد الأخر، وأنتم من أثبتم للجماهير قدرة الفريق على تحقيق البطولات".


وشرح جوميز العديد من التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعدادًا للفترة المقبلة.


ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.


وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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