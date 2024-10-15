قبل مباريات اليوم، المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - حسمت 4 منتخبات بشكل رسمي تأهلها إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، قبل مباريات اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة من التصفيات.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025

1- منتخب المغرب - البلد المنظم.

2- منتخب بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

3- منتخب الكاميرون - المجموعة العاشرة.

4- منتخب الجزائر - المجموعة الخامسة.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

جنوب السودان ضد أوغندا - 4 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

تشاد ضد زامبيا - 4 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

ليسوتو ضد الجابون - 4 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

تنزانيا ضد الكونغو الديمقراطية - 4 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

رواندا ضد بنين - 7 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

موريتانيا ضد مصر - 7 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

بوتسوانا ضد الرأس الأخضر - 7 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

النيجر ضد أنجولا - 7 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

سيراليون ضد كوت ديفوار - 7 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

غينيا بيساو ضد مالي - 7 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

الكونغو ضد جنوب أفريقيا - 7 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

جمهورية أفريقيا الوسطي ضد المغرب - 10 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

ليبيا ضد نيجيريا - 10 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

إثيوبيا ضد غينيا - 10 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر

جزر القمر ضد تونس - 10 مساءً - الثلاثاء 15 أكتوبر



من المقرر أن يشارك 24 منتخبا في بطولة كأس أمم إفريقيا، مقسمين على 6 مجموعات.



وتقام في الوقت الحالي، التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، بمشاركة 48 منتخبا، مقسمين على 12 مجموعة.

وتضم كل مجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 4 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة الأفريقية.

ويعد منتخب المغرب أول المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بصفته البلد المنظم للمسابقة القارية.



وجاء منتخب بوركينا فاسو، المتواجد في المجموعة الثانية عشر، ثاني المتاهلين، بعدما وصل للنقطة العاشرة بعد فوزه على بوروندي بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة.

كما حسم منتخب الكاميرون تأهله، إلى كأس أمم إفريقيا بالفوز في الجولة الرابعة على كينيا، بهدف دون رد، ليصل إلي النقطة العاشرة، متصدرا ترتيب المجموعة العاشرة.

وحجز منتخب الجزائر رابع المنتخبات المتأهلة إلي كأس أمم إفريقيا، تذكرة تأهله، من المجموعة الخامسة بعد وصوله إلي النقطة 12، بالفوز على توجو بالجولة الرابعة، ليتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث انتصر في الـ 4 جولات التي خاضهم في التصفيات الإفريقية.



جدير بالذكر أن منتخب مصر، يحتاج إلى نقطة واحدة في مباراته اليوم أمام موريتانيا، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 9 نقاط من الفوز في الثلاث جولات الأولى.

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