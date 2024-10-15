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نقل مباراة استقلال طهران الإيراني والنصر السعودي إلى الإمارات - أخبار كلمتك

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نقل مباراة استقلال طهران الإيراني والنصر السعودي إلى الإمارات - أخبار كلمتك

نقل مباراة استقلال طهران الإيراني والنصر السعودي إلى الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على نقل مباراة استقلال طهران الإيراني، والنصر السعودي، للإمارات.

كان من المقرر أن يلتقي النصر مع الاستقلال على ملعب الأخير ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 22 أكتوبر الجاري، غير أن الاضطرابات التي تشهدها إيران في الفترة الأخيرة دفعت الاتحاد الآسيوي طوال الفترة الماضية للتفكير في نقل المباراة.

موعد مباراة النصر واستقلال طهران


ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" فإن الاتحاد الآسيوي، قرر نقل المباراة لإستاد راشد في الإمارات لتقام في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي مساء 22 أكتوبر الجاري.

كان النصر، استهل مشواره الآسيوي بالتعادل مع الشرطة العراقي (1-1)، قبل أن يفوز على الريان القطري (2-1)، أما الاستقلال فقد بدأ مشواره بفوز كبير على الغرافة القطري (3-0)، قبل أن يخسر من مواطنه السد (0-2) في الجولة الثانية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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