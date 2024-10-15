ملامح قائمة الأهلي لمباراة العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - النادي الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة مباراة العين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال يوم ٢٩ أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير- حمزة علاء

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور- عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - كريم وليد

خط الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمود كهربا – وسام أبو علي

ويحق للأهلي استبدال أى لاعب قبل المباراة بـ 24 ساعة.

حذر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لاعبي الفريق من التأخر عن التواجد في التدريبات الجماعية اليومية مطالبا الجميع بالحضور الي التدريبات قبل انطلاقها بساعتين علي الاقل علي أن يتم إغلاق بوابة الملعب مباشرة بمجرد الوصول إلى التوقيت المسموح فيه بحضور اللاعبين قبل المران.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه اليوم -الثلاثاء- لاعتماد إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات الأهلي الثلاث وهم شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للخدمات الرياضية - شركة الأهلي للإنشاءات.

ويأتي ذلك نظرا لانتهاء المدة القانونية لمجالس إدارات الشركات واعتذار عدلي القيعي وخالد عبد القادر عن عدم الاستمرار في شركة الكرة وقبل النادي ذلك كما اعتذر أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للإنشاءات عن عدم الاستمرار في المنصب.

بينما توجد رغبة في استمرار محمد منار عنبة في منصبه الحالي كرئيس لشركة الأهلي للخدمات الرياضية.

من ناحية أخرى يتوجه سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للنادي الأهلي إلي الإمارات من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة يوم 17 أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات السوبر المحلي.

يجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم (تراي ماتش) للاعبي الفريق من أجل التحضير الفني لمباراة السوبر المحلي حيث فصل الجهاز الفني إقامة تراي ماتش بين اللاعبين بدلا من إقامة مباراة ودية ثانية لتجنب تعرض اللاعبين للاصابات.

ويخضع أشرف داري لاعب الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على إصابته بكدمة في كاحل القدم تلك التي تعرض لها أمس في مران الفريق الجماعي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

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