المصري ينهي إجراءات انضمام الدوليين لمعسكر المغرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - ينهي محمود جابر المدير الإداري لفريق النادي المصري إجراءات انضمام الدوليين الثلاثة أحمد عيد وخالد صبحي والبنيني سامادوا إلى معسكر الفريق الحالي بدولة المغرب.

وينضم الظهير الأيمن أحمد عيد وخالد صبحي لمعسكر المصري البورسعيدي في المغرب يوم الخميس القادم بعد خوضهما مباراة منتخب مصر وموريتانيا اليوم الثلاثاء بتصفيات امم افريقيا علي ان يلحق بهما سامادو في غصون يومين علي أقصي تقدير.



ويلتحق البنيني أتدجيكو سامادو أحدث الوافدين إلى النادي المصري بمعسكر الفريق المقام حاليًا بالمغرب بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة رواندا المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

المصري يلاقي الرشاد البرنوصي في أولى ودياته بمعسكر المغرب

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره نادي الرشاد البرنوصي - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي في تمام الساعة الثالة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة - وذلك على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.



الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي المباراة الودية الأولى لفريق المصري ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق بمعسكره التدريبي بالمملكة المغربية والذي بدأ أول من أمس السبت ويستمر حتى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

4 وديات للمصري بالمغرب

ويخوض فريق المصري البورسعيدي 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى؛ وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.



المصري بالكونفدرالية

يلتقي المصري البورسعيدي إنيمبا النيجيري يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل ضمن مبارايات الجولة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية

الكاف يعلن رسميا مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

مباراة الجولة الأولى: تقام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وتجمع بين المصري وإنيمبا النيجيري.

مباراة الجولة الثانية: تقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين بلاك بولز الموزمبيقي والمصري.

مباراة الجولة الثالثة: تقام يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين الزمالك والمصري.

مباراة الجولة الرابعة: تقام يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري والزمالك.

مباراة الجولة الخامسة: تقام يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين انيمبا النيجيري والمصري.

مباراة الجولة السادسة والأخيرة: تقام يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري وبلاك بولز الموزمبيقي.

مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، عن وقوع فريق المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جواره أندية الزمالك وانيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وضمت المجموعة الرابعة D فرق: بلاك بولز (موزمبيق)- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك.





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