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سباليتي: منتخب إيطاليا استحق الفوز الكاسح علي الكيان الصهيوني - أخبار كلمتك

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سباليتي: منتخب إيطاليا استحق الفوز الكاسح علي الكيان الصهيوني - أخبار كلمتك

سباليتي: منتخب إيطاليا استحق الفوز الكاسح علي الكيان الصهيوني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - أكد لوتشيانو سباليتي، مدرب إيطاليا، أن فريقه استحق الفوز على الكيان الصهيوني، في مباراتهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية أمس الإثنين.

وأشار سباليتي عقب المباراة التي أقيمت بمدينة أوديني الإيطالية: "لقد كنا أقوى في اللقاء، وكان يتعين علينا أن نظهر ذلك، وقمنا بالأمر بكل تواضع".  

وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "حاولنا في بداية المباراة تفادي الهفوات البسيطة التي من الممكن أن تحدث".

وأوضح سباليتي: "حافظنا على توازننا وهدوئنا وتراجعنا للوراء معا. كل هذه الأشياء قمنا بها بطريقة صحيحة".

منتخب إيطاليا يقترب من التأهل لدور الثمانية

وبات منتخب إيطاليا على مشارف التأهل لدور الثمانية في دوري الأمم عقب فوزه الكبير أمس (4-1) بالجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بالقسم الأول بالبطولة القارية.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة ب10 نقاط، مقابل 9 لفرنسا في المركز الثاني، و4 نقاط لبلجيكا في المركز الثالث، وظل الكيان الصهيوني قابعا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، مع تبقي جولتين فقط على نهاية منافسات المجموعة.


وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف المجموعة للأدوار الإقصائية.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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