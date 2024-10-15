موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - يستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب بيرو، على أرضية ملعب "إيستاديو ناشونال" ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق صافرة مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 3:45 فجر غدا الأربعاء، 16 أكتوبر الجاري، وذلك بتوقيت القاهرة والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو



تذاع مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة SSC Extra HD1.

وفازت البرازيل في الجولة الماضية على تشيلي، بهدفين لهدف في الوقت القاتل، كما حققت بيرو فوزًا على أوروجواي بهدف دون رد، في الوقت القاتل كذلك، في الجولة التاسعة من التصفيات..

ويحتل منتخب البرازيل حاليًا المركز الرابع في جدول التصفيات، برصيد 13 نقطة، بينما تحتل بيرو المركز التاسع حيث لديها 6 نقاط.

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