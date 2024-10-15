لابورتا يرغب في التعاقد مع هالاند في نهاية ولايته مع برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يسعي للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

لابورتا يرغب في التعاقد مع هالاند



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، ليس سرا أن لابورتا يرغب في إتمام صفقة كبيرة قبل نهاية ولايته على مقعد رئاسة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المعروف جيدا أن هالاند أكثر اسم يغري رئيس برشلونة رغم الوضع المالي الحرج الذي يعاني منه النادي الكتالوني منذ سنوات.



وكشفت أن لابورتا يجهز لضربتين في ولايته الحالة، حيث إن الأولى ستكون افتتاح "سبوتيفاي كامب نو" بهيئته الجديدة، والثانية هي التعاقد مع هالاند في 2025 أو 2026.

وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عقد عدة لقاءات مع وكيلة هالاند الحالية رافائيلا بيمينتا.

وأكدت التقارير أنه رغم الأزمة المالية المستمرة في برشلونة، ما زال لابورتا مقتنعا بأنه سيبذل كل جهوده للتعاقد مع المهاجم النرويجي.

وتعد العلاقة بين لابورتا وبيمينتا جيدة للغاية وهناك ثقة كبيرة بين الطرفين، ويعتبر ذلك نقطة إيجابية لصالح برشلونة في الصفقة.

كما أن رحيل المدرب بيب جوارديولا المحتمل عن مانشستر سيتي والعقوبة التي قد يواجهها النادي الإنجليزي، بسبب انتهاكات مالية مزعومة ستكون عوامل مساعدة على إكمال صفقة انتقال هالاند إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن الإدارة الفنية لبرشلونة تتابع خيار نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، دائما بشرط ألا تتغير الشروط المالية للصفقة،لكن هالاند هو الحلم الكبير للابورتا بسبب أن المهاجم البولند روبرت ليفاندوفسكي يبلغ 36 عاما، ومن الواضح أن النادي يحتاج للتفكير في بديل مضمون للمستقبل.

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