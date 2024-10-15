للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:مدينة تتحول الى ساحة حرب وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

الداخلية تواصل مبادرة «كلنا واحد» تحت شعار بداية شتاء دافئ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية هامة (مستند) - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التوعوية الطبية بمدرسة تحيا مصر في الأسمرات - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تيبو كورتوا يصدم منتخب بلجيكا - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جوميز مع معاونيه قبل مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

برنامج تأهيلي لناصر منسي في مران الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

لابورتا يرغب في التعاقد مع هالاند في نهاية ولايته مع برشلونة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لابورتا يرغب في التعاقد مع هالاند في نهاية ولايته مع برشلونة - أخبار كلمتك

لابورتا يرغب في التعاقد مع هالاند في نهاية ولايته مع برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يسعي للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

 

لابورتا يرغب في التعاقد مع هالاند 


ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، ليس سرا أن لابورتا يرغب في إتمام صفقة كبيرة قبل نهاية ولايته على مقعد رئاسة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المعروف جيدا أن هالاند أكثر اسم يغري رئيس برشلونة رغم الوضع المالي الحرج الذي يعاني منه النادي الكتالوني منذ سنوات.


وكشفت أن لابورتا يجهز لضربتين في ولايته الحالة، حيث إن الأولى ستكون افتتاح "سبوتيفاي كامب نو" بهيئته الجديدة، والثانية هي التعاقد مع هالاند في 2025 أو 2026.

وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عقد عدة لقاءات مع وكيلة هالاند الحالية رافائيلا بيمينتا.

وأكدت التقارير أنه رغم الأزمة المالية المستمرة في برشلونة، ما  زال لابورتا مقتنعا بأنه سيبذل كل جهوده للتعاقد مع المهاجم النرويجي.

وتعد العلاقة بين لابورتا وبيمينتا جيدة للغاية وهناك ثقة كبيرة بين الطرفين، ويعتبر ذلك نقطة إيجابية لصالح برشلونة في الصفقة.

كما أن رحيل المدرب بيب جوارديولا المحتمل عن مانشستر سيتي والعقوبة التي قد يواجهها النادي الإنجليزي، بسبب انتهاكات مالية مزعومة ستكون عوامل مساعدة على إكمال صفقة انتقال هالاند إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن الإدارة الفنية لبرشلونة تتابع خيار نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، دائما بشرط ألا تتغير الشروط المالية للصفقة،لكن هالاند هو الحلم الكبير للابورتا بسبب أن المهاجم البولند روبرت ليفاندوفسكي يبلغ 36 عاما، ومن الواضح أن النادي يحتاج للتفكير في بديل مضمون للمستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق