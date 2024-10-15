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لتجنب تكرار تجربة ميسي، برشلونة يفاوض 3 نجوم لتجديد عقودهم - أخبار كلمتك

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لتجنب تكرار تجربة ميسي، برشلونة يفاوض 3 نجوم لتجديد عقودهم - أخبار كلمتك

لتجنب تكرار تجربة ميسي، برشلونة يفاوض 3 نجوم لتجديد عقودهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يسعي إلي تجديد عقود 3 لاعبين في الفريق، لضمان عدم رحيلهم في صيف 2026، كما حدث مع ميسي برحيله لباريس سان جيرمان مجانًا.

 


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يفاوض برشلونة كلا من بيدري (21 عامًا)، وجافي (20 عامًا)، ورونالد أراوخو (25 عامًا) من أجل إقناع الثلاثي بالتجديد.

وأشارت إلى أن تجديد عقد بيدري وجافي قد يتم هذا الموسم، لكن لا توجد نفس المشاعر الإيجابية في المفاوضات مع أراوخو الذي ينتظر التأكد من المشروع الرياضي لبرشلونة قبل اتخاذ قراره النهائي.


ويهدف الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو إلى تمديد عقود الثلاثي حتى عام 2030.

وأوضحت أن هناك انسجامًا جيدًا جدًا في المفاوضات مع بيدري، كما أن اللاعب يشعر بالاعتراف المتزايد داخل الفريق الذي يقوده الآن هانز فليك، بعد موسم سابق سيئ غاب خلاله عن العديد من المباريات بسبب الإصابة تحت قيادة تشافي.

واجتمع ديكو بالفعل مع هيكتور بيريس، وكيل بيدري، للتعبير عن رغبة النادي في تمديد عقد اللاعب ولإيضاح أنه لاعب أساسي بالنسبة له وللمدرب والرئيس، ولم يغلق تجديد العقد بعد، ولم يصل الطرفان إلى مرحلة متقدمة متقدمة في المفاوضات، لكن هناك ثقة تامة في إكمال الاتفاق لأن الجميع يعلم أن بيدري يريد البقاء في برشلونة.

تجديد عقد جافي

وأكدت التقارير أن تجديد عقد جافي يعتبر أكثر بساطة لأن النادي يعتقد أن حلم اللاعب الأكبر هو النجاح في برشلونة، بعد تجاوزه لإصابته الخطيرة، ولم يكن هناك أي شك في برشلونة بشأن وضع جافي، حيث أن ديكو، رغم خطورة إصابة اللاعب، قد أعرب بالفعل لوكيله، إيفان دي لا بينيا، عن رغبة النادي في تجديد عقده وثقته التامة به.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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