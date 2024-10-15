الرياضة - 11:04 - رسميًا.. نقل مباراة النصر السعودي واستقلال طهران إلى الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة استقلال طهران الإيراني والنصر السعودي ضمن منافسات منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/ 2025.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره اليوم على موقعه الألكتروني الرسمي أن لقاء الاستقلال والنصر، الذي كان مقررا إقامته على ستاد "شهري قدس" يوم 22 أكتوبر الجاري، سوف يجرى في ذات اليوم على ستاد راشد بالإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن النصر يتواجد في المركز الرابع بمرحلة الدوري في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على الاستقلال، صاحب المركز الخامس.