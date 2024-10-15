موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - يستعد منتخب الأرجنتين، بقيادة النجم ليونيل ميسي، لمواجهة نظيره بوليفيا على أرضية ملعب "مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي" في الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة الأرجنتين وبوليفا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة الثالثة صباح غدا الأربعاء 16 أكتوبر، وذلك بتوقيت القاهرة والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وبوليفا في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة SSC SPORTS HD 1.



ويأمل منتخب الأرجنتين تحقيق الفوز في تلك المباراة، بعدما تعثر في آخر لقائين، حيث خسر أمام كولومبيا بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع فنزويلا.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة جدول التصفيات برصيد 19 نقطة، في حين أن بوليفيا لديها 12 نقطة في المركز السادس.

وانتهت مباراة الأرجنتين وفنزويلا الأخيرة، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في مباراة كانت متوسطة المستوى بين المنتخبين.



وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة: “لقد مضى وقت طويلًا وأنا بعيدًا عن الملاعب مع المنتخب وغبت عن بعض المباريات، لكنني سعيد الآن بالعودة “.





وأضاف: “كنت أفتقد اللعب مع الأرجنتين مرة أخرى، والآن لدينا رحلة طويلة للعودة، ثم الراحة لأيام قليلة والاستعداد لمواجهة بوليفيا على أرضنا”.

وتابع: “الملعب لم يساعدنا في تقديم ما أردنا تقدميه، ولم نستعد للعب المباراة بهذه الطريقة وهذه الظروف، لكننا كنا جاهزين لنحصل على الكرة الثانية وحاولنا البحث عن أخطاء الخصم”.



وأختتم قائد منتخب الأرجنتين: “أنا سعيد لأنني أستطيع مواصلة اللعب وسعيد بالتواجد هنا مرة أخرى، بصراحة كان من الصعب للغاية اللعب بهذه الطريقة، وكانت المباراة معقدة وقبيحة للغاية في ظل تلك الأجواء”.

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