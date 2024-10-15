مصر بالعلامة الكاملة، ترتيب مجموعة الفراعنة قبل مواجهة موريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً - يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم أمام نظيره الموريتاني، وهو بالعلامة الكاملة خلال مشواره بتصفيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها بالتصفيات

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة موريتانيا

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الثلاث الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط

3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط

4- منتخب موريتانيا 3 نقاط

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر والراس الاخضر

وفاز منتخب مصر أمام منتخب الرأس الأخضر بـ3 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي في ضربة البداية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025

مصر وبتسوانا

وفاز منتخب مصر على مضيفه بتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا



وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، على نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

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