صفقتان من تشيلسي على رادار نادي برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي برشلونة تعمل على التوقيع مع لاعب وسط جديد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وجاء ذلك بعد فشل البارسا في إبرام صفقة لاعب وسط مميز خلال الصيف الماضي الماضي، بالإضافة إلى إصابة مارك بيرنال وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يرى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن الفريق يمتلك العديد من لاعبي الوسط، لكن لا يوجد لاعب بملف بدني ودفاعي قادر على تحقيق التوازن، خصوصا في المنافسات الأوروبية.



وأشارت إلى أن الوضع المالي لبرشلونة في يناير سيكون أفضل من الصيف الماضي، وقد ينجح النادي في العودة إلى قاعدة 1-1 الخاصة بسقف الرواتب، وهي خطوة مهمة لإتمام بعض الانتقالات.

برشلونة يراقب نجما تشيلسي

وأوضحت أن برشلونة يتابع بعض الفرص المحتملة في الميركاتو لشهر يناير، مع التركيز بشكل خاص على تشيلسي الذي لديه فائض من اللاعبين، ومن المتوقع أن يقوم بعدة إعارات.

وكشفت أن ديكو معجب بشدة بروميو لافيا الذي عانى من إصابة في الموسم الماضي ولم يصبح لاعبا أساسيا حتى الآن، كما حاول المدير البرتغالي التعاقد معه قبل عامين عندما هبط ساوثهامبتون.

وذكرت أن برشلونة معجب أيضا باللاعب الشاب كارني تشوكويميكا، الذي عرض على برشلونة في الصيف، لكن فضل فليك وقتها الاعتماد على لاعبي "لا ماسيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.