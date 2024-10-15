الرياضة - 10:46 - تشكيل البرتغال المتوقع ضد اسكتلندا اليوم.. موقف كريستيانو رونالدو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - تشكيل البرتغال المتوقع ضد اسكتلندا اليوم.. يحل المنتخب البرتغالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره المنتخب الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، ويأتي منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وثالثًا منتخب بولندا برصيد 3 نقاط.

وقبل مباراة اليوم، أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي أنه لا ينتابه أي قلق بشأن الدفع بهدافه كريستيانو رونالدو في ثاني مباراة له خارج الديار في غضون 72 ساعة.

ومن المتوقع أن يتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال أمام منتخب اسكتلندا، اليوم، خاصة بعدما سجل رونالدو، هدفه رقم 133 مع منتخب البرتغال خلال الفوز على بولندا 3/ 1 السبت في وارسو.

وفيما يلي تشكيل منتخب البرتغال المتوقع ضد منتخب اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية:

تشكيل البرتغال المتوقع أمام اسكتلندا اليوم

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش، روبن دياش، فيجا، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برناردو سيلفا، روبين نيفيش، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: ديجو جوتا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.