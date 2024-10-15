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تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام صربيا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام صربيا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام صربيا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - دوري الأمم الأوروبية، يستضيف منتخب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب صربيا على أرضية ملعب "لا كارتوخا" من لقاءات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام صربيا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، إيمريك لابورت، فيفان، بيدرو بورو.

خط الوسط: فابيان رويز، مارتين زوبميندي  ، بيدري.

خط الهجوم: أليكس باينا، ألفارو موراتا، ميكيل اويارزابال.

 

موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.


القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وصربيا 

تذاع مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة، المستوى الأول، برصيد 7 نقاط، في حين أن صربيا لديها 4 نقاط في المركز الثالث.

 


ويفتقد منتخب إسبانيا خدمات النجم لامين يامال الذي عاد إلى برشلونة، بعدما تعرض لشد عضلي خلال مباراة الجولة الثالثة ضد الدنمارك.

 

وكان منتخب إسبانيا أعلن عبر موقعهم الرسمي، استدعاء رودريجو ريكيلمي لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي أتلتيكو مدريد، ليحل محل لامين يامال في مواجهة صربيا.


وهذه ليست المرة الأولى التي ينضم فيها ريكيلمي للمنتخب الإسباني، فقد ظهر في معسكر نوفمبر 2023، ضد قبرص وشارك بديلًا، وكذلك ضد جورجيا، ومثل رودريجو ريكيلمي المنتخب الإسباني تحت 21 عام، في 2023 أيضًا، وخسر نهائي كأس الأمم الأوروبية في مواجهة إنجلترا.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يفتقد لجهود فيران مارتينيز ونيكو ويليامز، قبل أن ينضم إليهما ييرمي بينو لاعب فياريال، الذي أصيب وعاد أيضًا إلى فريقه.
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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