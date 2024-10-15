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مجموعة مصر، موعد مباراة بوتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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مجموعة مصر، موعد مباراة بوتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

مجموعة مصر، موعد مباراة بوتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - مجموعة مصر، يلتقي منتخب بوتسوانا اليوم الثلاثاء، نظيره الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.


ويتواجد منتخبا الرأس الأخضر وبوتسوانا في المجموعة الثالثة بجوار مصر وموريتانيا.

 

موعد مباراة بوتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا


تقام مباراة بوتسوانا والرأس الأخضر اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

وخطف منتخب بوتسوانا فوزا مثيرا من الرأس الأخضر في الجولة الماضية بهدف وحيد، ويحصد أول 3 نقاط له بالمجموعة، وذلك بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية أمام موريتانيا ومصر.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد استطاع الفوز على موريتانيا في مباراة الجولة الثانية، بعدما تلقى هزيمة صعبة أمام مصر بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى، ثم الهزيمة بالمواجهة الماضية.


 

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا في لقاء اليوم

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا والقنوات الناقلة لها

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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