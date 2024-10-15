تشكيل منتخب تونس المتوقع لمواجهة جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - تصفيات أمم إفريقيا، يحل منتخب تونس ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء على نظيره جزر القمر، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ومن المتوقع أن يجري فوزي البنزرتي مدرب تونس عدة تغييرات على تشكيل نسور قرطاج في مباراة اليوم، على رأسها الدفع بوجدي كشريدة، وعودة إلياس السخيري لخط الوسط.

تشكيل منتخب تونس المتوقع لمواجهة جزر القمر

حارس المرمى: آمان الله مميش.

خط الدفاع: وجدي كشريدة - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - حنبعل المجبري - حمزة رفيعة.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف المساكني.





موعد مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة مباراة تونس وجزر القمر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة جزر القمر وتونس



وتذاع مباراة مباراة جزر القمر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا عبر قناة بي ان سبورتس3.



وكان منتخب جزر القمر حقق الفوز على حساب تونس في مباراة الجولة الثالثة بهدف وحيد على أرضية استاد رادس.

وبهذه النتيجة وصل رصيد جزر القمر إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، جمعهم من الفوز بمباراة واحدة على تونس وتعادلين أمام مدغشقر وجامبيا.

بينما تجمد رصيد منتخب تونس عند 6 نقاط من انتصارين، وهزيمة وحيدة محتلًا صدارة ترتيب المجموعة بالتصفيات القارية.

وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمهم على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

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