قبل مواجهة موريتانيا، فرص منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل رسميا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب موريتانيا، في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ويحتل منتخب مصر قبل موقعة الليلة صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بعدما حصد 9 نقاط في أول ثلاث مواجهات، وبات قريبا من حسم بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا القادمة بالمغرب

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل رسميا، هذا ما تستعرضه كلمتك في السطور التالية:

فرص تأهل منتخب مصر

الفرصة الأولى: هي جمع ثلاث نقاط من المباريات الثلاث المتبقية سواء بثلاثة تعادلات أو فوز وهزيمتين يرفع رصيده للنقطة 12.

ويتأهل منتخب مصر رسميا في حالة الفوز غدا أمام موريتانيا من المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بغض النظر عن باقي المواجهات حتى لو في المركز الثاني حال فوز المنافس له في مبارياته الثلاثة بينهما مباراة الفراعنة.

الفرصة الثانية: هي التعادل اليوم وجمع نقطة واحدة والوصول إلى 10 نقاط، حيث سيتأهل المنتخب المصري مباشرة بعد نهاية الجولة الحالية حال التعادل أمام موريتانيا مع فوز أي من المنتخبين بوتسوانا وكاب فيردي على الآخر إلا أن الصدارة ستحسم في نهاية التصفيات.

الفرصة الثالثة: هي جمع منتخب مصر 4 نقاط من مبارياته الثلاثة القادمة لتصل به للنقطة 13 ويصعد متصدرًا للمجموعة.

الفرصة الرابعة: هي خسارة المباريات الثلاثة ويمكن أن تصعد مصر برصيد 9 نقاط إلا أنها تخضع لحسابات المباريات الأخرى.

مع خسارة منتخب مصر للمباريات الثلاثة يكون رصيده 9 نقاط ولكل منتخب آخر من بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا 6 نقاط ولهما مباراتين.

يجب في هذه الحالة فوز منتخب بالمباراتين ليصل إلى النقطة 12 وتعادل المنتخبان الآخران في مباراتهما ليصعد وقتها الفراعنة بعد رفع رصيدهما إلى 7 نقاط أو فوز أحدهما والتعادل مع مصر وحسم قاعدة المواجهات المباشرة حينها التأهل.

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