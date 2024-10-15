الرياضة - 10:24 - الهزيمة أمام ألمانيا تفجر غضب مدرب هولندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:24 صباحاً - يعتقد رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا لكرة القدم، أن فريقه فشل في "جميع جوانب كرة القدم" عقب هزيمته أمام مضيفه منتخب ألمانيا، أمس الاثنين، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وخسر المنتخب الهولندي صفر / 1 أمام نظيره الألماني، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في القسم الأول بالمسابقة القارية، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، ويتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثاني.

ويبتعد منتخب هولندا بفارق 5 نقاط كاملة خلف المنتخب الألماني (المتصدر) الذي بات على مشارف الصعود لدور الثمانية، فيما يتفوق بفارق الأهداف على نظيره المجري، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما يقبع منتخب البوسنة والهرسك في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة، وذلك مع تبقي جولتين فقط على نهاية منافسات المجموعة، التي يتأهل متصدرها ووصيفه إلى الأدوار الإقصائية في البطولة.

وتقمص جيمي ليولينج "23 عاما" دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الألمانية، عقب تسجيله هدف منتخب ألمانيا الوحيد في الدقيقة 64، ليحتفل بمشاركته الأولى مع الفريق على أفضل وجه.

في المقابل، ظهر المنتخب الهولندي بشكل باهت للغاية في اللقاء، حيث عجز عن تهديد مرمى أصحاب الأرض سوى عن طريق دونيل مالين في الدقيقة 89.

وتمكن منتخب هولندا من لمس الكرة 8 مرات فقط داخل منطقة جزاء المنافس مقارنة بـ 26 مرة لألمانيا، على الرغم من تفوقه في الاستحواذ على الكرة عند صافرة النهاية.

وصرح كومان للصحفيين عقب اللقاء "إذا رجعت إلى الوراء أكثر من اللازم، فإنك تجلب الأزمات والمشاكل لنفسك".

أضاف كومان، في تصريحات نقلها الموقع الإليكتروني لبي إن سبورتس في نسخته الإنجليزية "لقد فشلنا في كل الجوانب، وربما في جميع جوانب كرة القدم. لست راضيا عن أدائنا. كان الألمان أفضل وأسرع وأقوى بدنيا. لقد خلقوا فرصا أكثر للتسجيل".

أوضح المدرب الهولندي "لقد فقدنا الكثير من الكرات في وسط الملعب. وذهبنا إلى الخلف كثيرًا. لم تكن هذه هي خطتنا. كانت طريقتنا تعتمد على الضغط على الجانب الأيمن في المنتخب الألماني. لكن هذا لم يحدث".