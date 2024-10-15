موقف رونالدو، تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام منتخب إسكتلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - يحل منتخب البرتغال، ضيفا علي منتخب اسكتلندا، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "هامبدن بارك".

تشكيل منتخب البرتغال المتوقع أمام منتخب أسكتلندا



حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش، روبن دياش، فيجا، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برناردو سيلفا، روبين نيفيش، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: ديجو جوتا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

موعد مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية



تنطلق مباراة البرتغال واسكتلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال واسكتلندا

تذاع مباراة البرتغال واسكتلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN Sports HD 6.



ويحتل منتخب البرتغال حاليًا صدارة المجموعة الأولى، المستوى الأول، برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، في حين أن منتخب اسكتلندا يتذيل المجموعة نفسها، بدون نقاط، حيث لم يفز في أي مباراة.

البرتغال يهزم بولندا



وكان منتخب البرتغال حقق فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه بولندا، على الملعب الوطني في وارسو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل ثلاثية البرتغال كل من برناردو سيلفا (26)، كريستيانو رونالدو (37) ويان بيدناريك بالخطأ في مرماه (88)، فيما أحرز بيوتر زيلينسكي هدف بولندا الوحيد (78).

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط بصدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد بولندا عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

وكشف روبرتو مارتينيز، المدير الفني للبرتغال، أسباب استبدال الأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة بولندا.

الدون كريستيانو رونالدو شارك أساسيا في تشكيل برازيل أوروبا، وتمكن من وضع بصمته التهديفية في الدقيقة 37، بعد متابعة لتسديدة زميله رافائيل لياو التي ضربت القائم.

وسئل مارتينيز عن سبب استبدال الدون في الدقيقة 63، وعما إذا كان ذلك يشير إلى أنه سيبدأ أساسيا ضد إسكتلندا، الثلاثاء المقبل.

ورد المدرب الإسباني في تصريحات أبرزتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، بالقول: "هذا جزء من إدارتنا للاعبين، لأننا نلعب مباراتين خلال 72 ساعة".

وأضاف "أدى ديوجو جوتا (بديل كريستيانو) بشكل جيد للغاية، من المهم استخدام البدلاء، كريستيانو مثالي الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.