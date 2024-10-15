موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - يستضيف منتخب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب صربيا علي أرضية ملعب "لا كارتوخا" من لقاءات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية



تنطلق مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة إسبانيا وصربيا



تذاع مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة، المستوى الأول، برصيد 7 نقاط، في حين أن صربيا لديها 4 نقاط في المركز الثالث.



ويفتقد منتخب إسبانيا خدمات النجم لامين يامال الذي عاد إلى برشلونة، بعدما تعرض لشد عضلي خلال مباراة الجولة الثالثة ضد الدنمارك.

وكان منتخب إسبانيا أعلن عبر موقعهم الرسمي، استدعاء رودريجو ريكيلمي لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي أتلتيكو مدريد، ليحل محل لامين يامال في مواجهة صربيا.



وهذه ليست المرة الأولى التي ينضم فيها ريكيلمي للمنتخب الإسباني، فقد ظهر في معسكر نوفمبر 2023، ضد قبرص وشارك بديلًا، وكذلك ضد جورجيا، ومثل رودريجو ريكيلمي المنتخب الإسباني تحت 21 عام، في 2023 أيضًا، وخسر نهائي كأس الأمم الأوروبية في مواجهة إنجلترا.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يفتقد لجهود فيران مارتينيز ونيكو ويليامز، قبل أن ينضم إليهما ييرمي بينو لاعب فياريال، الذي أصيب وعاد أيضًا إلى فريقه.





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