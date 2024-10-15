موعد مباراة البرتغال وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - يلتقي منتخب البرتغال، مساء اليوم الثلاثاء، مع نظيره منتخب اسكتلندا، في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب "هامبدن بارك".

موعد مباراة البرتغال واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية



تنطلق مباراة البرتغال واسكتلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال واسكتلندا

تذاع مباراة البرتغال واسكتلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN Sports HD 6.



ويحتل منتخب البرتغال حاليًا صدارة المجموعة الأولى، المستوى الأول، برصيد 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، في حين أن منتخب اسكتلندا يتذيل المجموعة نفسها، بدون نقاط، حيث لم يفز في أي مباراة.

البرتغال يهزم بولندا



وكان منتخب البرتغال حقق فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه بولندا، على الملعب الوطني في وارسو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل ثلاثية البرتغال كل من برناردو سيلفا (26)، كريستيانو رونالدو (37) ويان بيدناريك بالخطأ في مرماه (88)، فيما أحرز بيوتر زيلينسكي هدف بولندا الوحيد (78).

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط بصدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد بولندا عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

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