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تشكيل مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - أعلن جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، تشكيل فريقه أمام هولندا على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل ألمانيا ضد هولندا 

بومان - أنطونيو روديجر - جوشوا كيميتش - ليويلنج - كليندينست - شلوتيربيك - بافلوفيتش - فلوريان فيرتز - ميتلشتيت - ستيلر - سيرج جنابري.

تشكيل هولندا أمام ألمانيا 

أما تشكيل هولندا، الذي أعلنه المدير الفني رونالد كومان، فجاء كالتالي:

فيربروجن - هاتو - فان دي فين - دي فري - سيمونز - جرافينبيرش - بروبي - جاكبو - دومفريس - تيمبر - ريجندرز.

وتحتل ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول، برصيد 7 نقاط، بينما تتواجد هولندا في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط.

وانتهى لقاء الدور الأول بين المنتخبين، والذي أقيم يوم 10 سبتمبر الماضي، على ملعب يوهان كرويف أرينا في هولندا، بالتعادل (2-2).

وسجل ثنائية ألمانيا حينها: دينيز أونداف وجوشوا كيميتش، بينما أحرز هدفي هولندا: تيجاني ريجندرز ودينزل دومفريس.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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