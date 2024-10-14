تشكيل مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - أعلن جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، تشكيل فريقه أمام هولندا على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الاثنين، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل ألمانيا ضد هولندا

بومان - أنطونيو روديجر - جوشوا كيميتش - ليويلنج - كليندينست - شلوتيربيك - بافلوفيتش - فلوريان فيرتز - ميتلشتيت - ستيلر - سيرج جنابري.

تشكيل هولندا أمام ألمانيا

أما تشكيل هولندا، الذي أعلنه المدير الفني رونالد كومان، فجاء كالتالي:

فيربروجن - هاتو - فان دي فين - دي فري - سيمونز - جرافينبيرش - بروبي - جاكبو - دومفريس - تيمبر - ريجندرز.

وتحتل ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول، برصيد 7 نقاط، بينما تتواجد هولندا في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط.

وانتهى لقاء الدور الأول بين المنتخبين، والذي أقيم يوم 10 سبتمبر الماضي، على ملعب يوهان كرويف أرينا في هولندا، بالتعادل (2-2).

وسجل ثنائية ألمانيا حينها: دينيز أونداف وجوشوا كيميتش، بينما أحرز هدفي هولندا: تيجاني ريجندرز ودينزل دومفريس.



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