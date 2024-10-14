بين اعتذار وإحالة للنيابة، رياح التغيير تضرب 8 اتحادات بعد أزمات أولمبياد باريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات في الاتحادات الرياضية، مؤكدا أن ملامح التغيير بدأت تظهر قبل ماراثون الانتخابات في الاتحادات.

وتتضمن ثورة التغيير في الاتحادات الرياضية بعد أزمات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”، 8 اتحادات رياضية أولمبية بعد اعتذار رؤساء مجالس إدارات اتحادات السلاح، الكانوي والكياك، الهوكي، القوس والسهم، عن عدم خوض الانتخابات المقبلة.

كما تتضمنت التغييرات إحالة اتحادات الدراجات وتنس الطاولة والشراع وألعاب القوى لجهات التحقيق لمخالفات مالية.

وزير الشباب يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء

من ناحية أخرى، ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذي عُقد اليوم الإثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

تناول الاجتماع اعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتي تاريخه، واعتماد القوائم المالية للصندوق، واعتماد القوائم المالية لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة عن العام المالي 2023 / 2024.

وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي

كما تناول الاجتماع عرض استثمارات صندوق التمويل الأهلي والتحديات التي تواجه مصنع النجيل الصناعي وكيفية التغلب عليها.

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