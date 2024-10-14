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غينيا الاستوائية تخطف فوزا قاتلا 2-1 أمام ليبيريا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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غينيا الاستوائية تخطف فوزا قاتلا 2-1 أمام ليبيريا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

غينيا الاستوائية تخطف فوزا قاتلا 2-1 أمام ليبيريا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - حقق منتخب غينيا الاستوائية فوزا قاتلا أمام مضيفه منتخب ليبيريا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سامويل كانيون دو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب. 

سجل هدف التقدم لمنتخب غينيا الإستوائية اللاعب لويس لافو في الدقيقة 21، ثم أدرك ويليام جيسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 ثم خطف اللاعب دوريان جونيور هدف الفوز للمنتخب الغيني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

تشكيل ليبيريا أمام غينيا الإستوائية

بدأ منتخب ليبيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كوليبالي 

الدفاع: بالدي – كامارا – ديواه 

الوسط: سباستيان تيلر –  دورلي – نوهان كينيه – ناتيوس جمال

الهجوم: شاكور – إرنيست - تياه

منتخب ليبيريا، كلمتك

تشكيل غينيا الإستوائية أمام ليبيريا

بدأ منتخب غينيا الإستوائية المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: جيسيس أولوه

الدفاع: بابلو جانيت – لويس لافو – فارفين خوسيه – بيدرو مبا أوبيانج

الوسط: سانتياجو إنيمي – إستيبان أوبيانج – باسيليو نودانج

الهجوم: بيبين – كارلوس أكايو -  إيبان سيلفادور 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة حصد منتخب غينيا الإستوائية الثلا نقاط ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد منتخب ليبيريا عند نقطة واحدة في المركز الأخير

وكان منتخب غينيا الإستوائية حقق الفوز في لقاء الذهاب قبل أيام قليلة بهدف دون مقابل

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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