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منتخب الجزائر يفوز على توجو 0/1 ويصعد لكأس أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

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منتخب الجزائر يفوز على توجو 0/1 ويصعد لكأس أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

منتخب الجزائر يفوز على توجو 0/1 ويصعد لكأس أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - فاز منتخب الجزائر على مضيفه منتخب توجو بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت بملعب كيجي في لومي، مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل رامي بن سبعيني هدف منتخب الجزائر في شباك توجو بالدقيقة 18 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز يضمن المنتخب الجزائري التأهل رسميا إلى كأس أمم أفريقيا 2025 وتحديدا خلال شهري يناير وفبراير المقبلين بالمغرب، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في 4 مباريات.

تشكيل منتخب الجزائر أمام توجو

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز.

خط الدفاع: ريان آيت نوري – عيسى ماندي – محمد أمين توجاي – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي – هشام بوداوي – حسام عوار.

خط الهجوم: ياسين بن زية – أمين جويري – محمد الأمين عمورة.

ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي منتخب توجو في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، وغينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وأخيرا ليبيريا بنقطة واحدة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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