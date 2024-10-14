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تصفيات أمم أفريقيا، منتخب زيمبابوي يفوز على ناميبيا 3-1 (صور) - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم أفريقيا، منتخب زيمبابوي يفوز على ناميبيا 3-1 (صور) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب زيمبابوي يفوز على ناميبيا 3-1 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - تصفيات أمم أفريقيا، فاز منتخب زيمبابوي على نظيره منتخب ناميبيا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

سجل ثلاثية زيمبابوي كل من والتر تاتيندا "هدفين" في الدقائق 50 و61، فيما سجل الهدف الثالث اللاعب الأمير دوبي في الدقيقة 89، بينما سجل هدف ناميبيا جودوين سيلفادور في الدقيقة 90. 

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ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات أمم أفريقيا 


الكاميرون- 10 نقاط
زيمبابوي- 8 نقاط
كينيا- 4 نقاط
ناميبيا- بدون رصيد من النقاط

الكاميرون يفوز على كينيا 

وفي نفس الجولة والمجموعة فاز منتخب الكاميرون على مضيفه منتخب كينيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مانديلا العالمي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب 

هدف المنتخب الكاميروني سجله بوريس إينو في الدقيقة 63 من عمر اللقاء 

كان منتخب الكاميرون فاز على كينيا في لقاء الذهاب بالعاصمة الكاميرونية دوالا برباعية نظيفة في الجولة الثالثة 

بهذه النتيجة يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، فيما يحل المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

تشكيل منتخب كينيا أمام الكاميرون

بدأ منتخب كينيا مباراته أمام نظيره الكلاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: بريان أوهايمبو

الدفاع: أوميراوا – أوما – أوكومو – أنيمبي

الوسط: جون أفيري – إيه أكومو – أودادا

الهجوم: ميشيل أولنجا – روني أونيانجو – أبويا

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منتخب كينيا، كلمتك

تشكيل منتخب الكاميرون أمام كينيا

بدأ منتخب الكاميرون مباراته أمام نظيره الكيني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا 

الدفاع: جين كاستيلينو – تشاتشوا – مايكا نجاديو – نولو نوهو 

الوسط: بريان مومبيومو – مومي نجاماليو – أندري زامبو أنجويسا

الهجوم: بيير كوندي – مارتن هونجلا – فينسنت أبو بكرة

 

الكاميرون يكتسح كينيا برباعية في الذهاب

كان المنتخب الكاميروني قد حقق فوزا كبيرا علي نظيره كينيا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم ضمن مباريات الجولة الثالثة لتصفيات أمم افريقيا 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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