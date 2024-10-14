اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

ملعب "شيخا ولد بيديا" جاهز لاحتضان مباراة منتخب مصر وموريتانيا (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ملعب "شيخا ولد بيديا" جاهز لاحتضان مباراة منتخب مصر وموريتانيا (صور) - أخبار كلمتك

ملعب "شيخا ولد بيديا" جاهز لاحتضان مباراة منتخب مصر وموريتانيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - منتخب مصر، كشف اتحاد الكرة، عن جاهزية ملعب شيخا ولد بيديا، لاحتضان مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

ملعب شيخا ولد بيديا هو الملعب الرئيسي في العاصمة الموريتانية “نواكشوط”، ويتسع لـ8 آلاف و700 متفرج، وتم تشييده عام 2019، وتقام عليه أغلب تدريبات ومباريات المنتخب الوطني الموريتاني، وأغلب مباريات الدوري الموريتاني، خاصة تلك التي يفترض أن تستضيفها أندية العاصمة.

e2e5386b78.jpg
f942e1e943.jpg
7a5c10f116.jpg
ملعب شيخا ولد بيديا، كلمتك

منتخب مصر يتصدر المجموعة

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا  برصيد ٩ نقاط وتأتي كاب فيردي في المركز الثاني ثم بوتسوانا في المركز الثالث وموريتانيا رابعا برصيد ٣ نقاط.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

3985ef6034.jpg
c9987ecab4.jpg

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومصر

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الموريتاني، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

طاقم حكام من موريشيوس لمباراة منتخب مصر وموريتانيا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة الحكم أحمد امتياز هيرالال كحكم ساحة ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:25 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق