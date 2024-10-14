ملعب "شيخا ولد بيديا" جاهز لاحتضان مباراة منتخب مصر وموريتانيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:17 مساءً - منتخب مصر، كشف اتحاد الكرة، عن جاهزية ملعب شيخا ولد بيديا، لاحتضان مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

ملعب شيخا ولد بيديا هو الملعب الرئيسي في العاصمة الموريتانية “نواكشوط”، ويتسع لـ8 آلاف و700 متفرج، وتم تشييده عام 2019، وتقام عليه أغلب تدريبات ومباريات المنتخب الوطني الموريتاني، وأغلب مباريات الدوري الموريتاني، خاصة تلك التي يفترض أن تستضيفها أندية العاصمة.

ملعب شيخا ولد بيديا، كلمتك

منتخب مصر يتصدر المجموعة

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد ٩ نقاط وتأتي كاب فيردي في المركز الثاني ثم بوتسوانا في المركز الثالث وموريتانيا رابعا برصيد ٣ نقاط.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومصر

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الموريتاني، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

طاقم حكام من موريشيوس لمباراة منتخب مصر وموريتانيا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة الحكم أحمد امتياز هيرالال كحكم ساحة ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي.

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