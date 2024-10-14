الرياضة - 09:10 - مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:10 مساءً - بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا، اليوم الإثنين، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية هذا العام 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة صوب أرضية ملعب «أليانز آرينا» والذي يحتضن مباراة ألمانيا ضد هولندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية هذا العام 2024-2025.

ويدخل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، مباراة هولندا اليوم، وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ دوري الأمم الأوروبية، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها «المانشافت» حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد.

على الجانب الآخر، يحل منتخب هولندا ضيفًا على ألمانيا، وهو يحتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية بـ دوري الأمم الأوروبية، وذلك برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بواقع انتصار وحيد وتعادلين للطواحين.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة ألمانيا وهولندا، اليوم الإثنين، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية هذا العام 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.