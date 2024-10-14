الرياضة - 09:10 - مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:10 مساءً - بث مباشر مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم الإثنين، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك في الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا العام 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية اليوم، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة صوب أرضية ملعب «الملك بودوان»، والذي يحتضن صدام بلجيكا ضد فرنسا، وذلك في الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا العام 2024-2025.

ويحل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على بلجيكا، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ دوري الأمم الأوروبية هذا العام، وذلك برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات خاضها الديوك حتى الآن، بواقع انتصارين وهزيمة وحيدة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب بلجيكا صاحب الأرض والجمهور تلك المواجهة، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة، وذلك برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في دوري الأمم الأوروبية حتى الآن، بواقع انتصارًا وتعادل وهزيمة.

مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء بث مباشر لـ مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم الإثنين، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك في الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا العام 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية اليوم، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.