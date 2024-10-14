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الرياضة - 09:10 - المنتخب الجزائري يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025 رسميًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:10 - المنتخب الجزائري يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025 رسميًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:10 - المنتخب الجزائري يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025 رسميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:10 مساءً - تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 رسميًا، اليوم الإثنين، بعد فوزه خارج الديار على منتخب توجو بهدف دون رد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ورفع منتخب الجزائر، الذي تأهل للنهائيات للمرة 21 في تاريخه والسابعة على التوالي، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، ليضمن التأهل للنهائيات قبل جولتين على نهاية التصفيات، فيما تجمد رصيد منتخب توجو عند نقطتين في المركز الثالث.

وسجل رامي بن سبعيني هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجزائري من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة، فاز منتخب غينيا الاستوائية على ليبيريا 2/1

وتقدم منتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 20 عن طريق لويس لافو، قبل أن يدرك ويليام جيبسون التعادل للمنتخب الليبيري في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل دوريان جونيور هدف غينيا الاستوائية الثاني.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن ليبيريا في المركز الرابع.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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