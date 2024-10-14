وزير الشباب يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذي عُقد اليوم الإثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

تناول الاجتماع اعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتي تاريخه، واعتماد القوائم المالية للصندوق، واعتماد القوائم المالية لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة عن العام المالي 2023 / 2024.

وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي

كما تناول الاجتماع عرض استثمارات صندوق التمويل الأهلي والتحديات التي تواجه مصنع النجيل الصناعي وكيفية التغلب عليها.



وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على بعثة منتخب مصر في موريتانيا

فيما أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا ببعثة منتخب مصر، للاطمئنان علي كافة أعضاء البعثة، قبل خوض مباراة الجولة الرابعة أمام المنتخب الموريتاني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

تابع وزير الشباب والرياضة مع رئيس بعثة المنتخب، محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ كافة الاستعدادات والترتيبات لمباراة المنتخب أمام منتخب موريتانيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرصه علي متابعة كافة المستجدات الخاصة بـ مباراة مصر وموريتانيا مع السفير خالد يوسف سفير مصر في موريتانيا، والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والدعم للبعثة المصرية، وضمان سلامة وأمان اللاعبين والإداريين وكافة أعضاء البعثة، وكذالك كافة الأمور اللوجستية التي تخص البعثة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة حول حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.

إلفاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وموريتانيا، كلمتك

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الثلاث الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط

3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط

4- منتخب موريتانيا 3 نقاط

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