الرياضة - 08:33 - وادي دجلة يتعادل مع لافيينا سلبيًا في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - خيم التعادل السلبي علي مواجهة وادي دجلة أمام ضيفه لافيينا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم "القسم الثاني".

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما على مدار التسعين دقيقة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل فريق نقطة في مشوراهما بدوري المحترفين.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في إطار نفس الجولة، حقق السكة الحديد مودرن الفوز على مضيفه المنصورة بهدف نظيف سجله اللاعب موسي افرايم فينج في الدقيقة 70.

وتعادل أسوان مع ضيفه كهرباء الإسماعيلية من دون أهداف، وتعادل بترول أسيوط مع ضيفه وي بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة ديروط مع ضيفه الترسانة.