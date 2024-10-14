الرياضة - 08:33 - الأهلي يكشف آخر تطورات حالة علي معلول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - بدأ التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد له بعد جراحة وتر أكيلس.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يبدأ من اليوم الإثنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له.

وأوضح جاب الله أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى سوف يتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الدكتور محمد النجار أخصائي التأهيل.

وأضاف طبيب الفريق أن الحالة البدنية والطبية لمعلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له.