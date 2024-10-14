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منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بالغردقة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بالغردقة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بالغردقة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:28 مساءً - منتخب الشاطئية، يواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري بالغردقة تحت قيادة مصطفي لطفي المدير الفني للفراعنة.

حلمي مشهور يوأزر منتخب الشاطئية

وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على متابعة التدريبات لتشجيع اللاعبين والجهاز الفني.

وحرص المدير الفني على خوض اللاعبين لتدريبات بدنية قوية، ورفع الحمل البدني لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي ومتكامل قبل افتتاح مباريات البطولة أمام منتخب غانا فى أولى جولات البطولة الأفريقية.

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المران تم تقسيمه على جزئين الأول اشتمل على تدريبات بدنية والثاني تطرق إلى جمل خططية وفنية متنوعة بغرض زيادة الفاعلية الهجومية والتي تسهل عملية إحراز الأهداف.

كما شهد المران تدريبات منفردة لحراس المرمى الثلاثة على التصويب والتمرير والتحكم في الكرة وتألق الحارس إبراهيم حسن.

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أبو الوفا يطمئن على منتخب الشاطئية

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية على الاتصال هاتفيا بالمدير الفني نظرا لوجوده كرئيس لبعثة المنتخب الأول في موريتانيا،للاطمئنان على جاهزية اللاعبين ومتابعة ترتيبات المعسكر، ونقل للجهاز الفني دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للجميع من اجل تحقيق اللقب الأفريقي.

كما يتابع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة خطوة بخطوة تجهيز المنتخب وتسهيل كافة الاستعدادات اللازمة لتحقيق الفوز بالبطولة.

تشكل الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عاما، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين المدلك، وائل طلال المنسق الإعلامي، مؤمن نبوى مدير إدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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