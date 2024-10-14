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الرياضة - 08:17 - الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:17 - الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن البرنامج التدريبي والأمور الفنية.

وناقش المدير الفني في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لبطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفريق قبل السفر إلى الإمارات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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