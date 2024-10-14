تصفيات أمم إفريقيا، غينيا الإستوائية تتقدم بهدف أمام ليبيريا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:12 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة ليبيريا أمام غينيا الإستوائية، بتقدم الأخير بهدف مقابل لاشيئ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سامويل كانيون دو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

سجل هدف التقدم لمنتخب غينيا الإستوائية اللاعب لويس لافو في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

تشكيل ليبيريا أمام غينيا الإستوائية

بدأ منتخب ليبيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كوليبالي

الدفاع: بالدي – كامارا – ديواه

الوسط: سباستيان تيلر – دورلي – نوهان كينيه – ناتيوس جمال

الهجوم: شاكور – إرنيست - تياه

منتخب ليبيريا، كلمتك

تشكيل غينيا الإستوائية أمام ليبيريا

بدأ منتخب غينيا الإستوائية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيسيس أولوه

الدفاع: بابلو جانيت – لويس لافو – فارفين خوسيه – بيدرو مبا أوبيانج

الوسط: سانتياجو إنيمي – إستيبان أوبيانج – باسيليو نودانج

الهجوم: بيبين – كارلوس أكايو - إيبان سيلفادور

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل منتخب غينيا الإستوائية وصافة المجموعة الخامسة قبل المباراة برصيد 4 نقاط، فيما يتزيل المنتخب الليبيري جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة

وكان منتخب غينيا الإستوائية حقق الفوز في لقاء الذهاب قبل أيام قليلة بهدف دون مقابل

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