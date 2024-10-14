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علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي (صور) - أخبار كلمتك

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علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي (صور) - أخبار كلمتك

علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:12 مساءً - بدأ علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد له بعد جراحة وتر أكيلس. 

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي ، إن معلول يبدأ من اليوم الإثنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له. 

وأوضح جاب الله أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى سوف يتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الدكتور محمد النجار إخصائي التأهيل. 

وأضاف طبيب الفريق أن الحالة البدنية والطبية لمعلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له.

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ويخوض علي معلول برنامج تأهيلي بعد الجراحة التي خضع لها علي مستوى وتر أكيلس  للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الأهلي  والترجي في ذهاب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي. 

 

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وعلي صعيد متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش، استعدادًا لكأس السوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

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تفاصيل مران الأهلي استعدادا لكأس السوبر 

وأدى لاعبي الأهلي  تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.

كما ناقش كولر في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لبطولة السوبر المصري.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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